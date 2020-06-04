За минулу добу у Києві виявили 77 нових випадків COVID-19 – Кличко

Упродовж минулої доби, 3 червня, у Києві виявили 77 нових інфікованих коронавірусом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Всі заклики берегтися і дотримуватися правил – не пусті слова. Бо вірус не відступає і продовжує вражати і дорослих, і дітей», – наголосив мер.

Серед виявлених нових хворих 15 – медики.



«Серед тих, що захворіли: 39 жінок віком від 22 до 78 рокiв. Та дев’ять дівчаток від 1 року до 17.

26 чоловік від 24 до 82 рокiв. І троє хлопчиків. Одному з них 2 роки, двом – по 13 років», – мовиться у повідомленні.

11 хворих госпіталізовані, інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків.



Найбільше інфікованих вчора виявили у Дарницькому (15), Подільському (12) та Шевченківському районі (10).

Загалом від початку епідемії у Києві виявили 3 210 хворих, 849 пацієнтів одужали, 69 померли.