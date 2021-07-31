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Новини | Коронавірус

За добу в Україні виявили 916 хворих на COVID-19

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях

За добу 30 липня в Україні виявили 916 хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях», – йдеться в даних відомства.

Також за добу 486 людей госпіталізували, 15 людей померли, у 510 хворих – констатували одужання.

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Крім того, за добу методом ПЛР тестували 20 659 людей, методом ІФА – 7 895, експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 992 людей.

Загалом за час пандемії, за офіційними даними, захворіли понад 2,25 мільйона людей. 52 945 людей померли, понад 11,38 мільйона людей пройшли тестування методом ПЛР.

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