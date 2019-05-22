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22 Травень 2019, Київ 10:24
Новини | Міжнародні

Японія просить називати свого прем’єра Абе Сіндзо, а не Сіндзо Абе

Прем’єр-міністр Японії Абе Сіндзо

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Японія просить коректно називати ім’я свого прем’єр-міністра.

Міністр закордонних справ Японії Таро Коно заявив, що ім’я очільника уряду потрібно писати Абе Сіндзо, оскільки в японській традиції першим називають прізвище людини. Аналогічна практика існує серед китайців та корейців. Як приклад Таро Коно навів імена президента Китаю Сі Цзиньпіна та президента Південної Кореї Мун Чже Іна.

Втім більшість японців, коли пише своє ім’я англійською мовою, вказує прізвище другим. Міністр закордонних справ розраховує, що це вдасться змінити у зв’язку із початком 1 травня ери Рейва. У цей день імператором Японії став крон-принц Нарухіто.

Церемонія зречення від престолу імператора Японії Акіхіто – відео
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Церемонія зречення від престолу імператора Японії Акіхіто – відео

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