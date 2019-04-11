Суд визнав неконституційною заборону абортів у Південній Кореї

Конституційний суд Південної Кореї визнав неконституційним закон, який забороняє аборти.

У рішенні від 11 квітня суд постановив, що заборона абортів, як і закон, який передбачав кримінальне переслідування лікарів, що проводили аборти за згодою жінки, є неконституційними.

При цьому суд повідомив, що чинний закон діятиме до кінця 2020 року.

Аборти були незаконними у Південній Кореї від 1953 року, за винятком кількох випадків, наприклад, коли жінку зґвалтували.

При цьому судимості через порушення заборони є рідкісними.