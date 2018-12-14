Парламент Ірландії підтримав легалізацію абортів

Парламент Ірландії 13 грудня проголосував за легалізацію абортів.

Закон ще має підписати президент країни Майкл Хіггінс. Очікується, що повноцінно він запрацює з січня.

У травні цього року більшість жителів Ірландії підтримала на референдумі легалізацію абортів.

Новий закон дозволяє переривання вагітності до 12 тижня вагітності без додаткових умов і пізніше, якщо існує загроза життю матері або важкої патології плода.

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Із 2014 року аборти в Ірландії були дозволені, тільки якщо вагітність загрожує здоров’ю і життю жінки. В іншому випадку їй загрожує 14 років в’язниці. Правовою основою для абортів за медичними показаннями став закон про захист життя вагітних, за який парламент Ірландії проголосував у 2013 році. Приводом для його схвалення стала смерть жінки, якій лікарі відмовилися робити аборт за медичними показаннями і витягли плід лише після того, як серце ембріона перестало битися. В результаті жінка померла від сепсису.

Щорічно понад 3000 ірландок виїжджають до Великобританії для переривання вагітності. Між 1980 і 2016 роками аборт за межами Ірландії зробили 170 тисяч жінок.