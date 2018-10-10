Папа Франциск порівняв аборти з «найманням кілера»

Папа Римський Франциск порівняв аборти з «найманням кілера».

Під час виступу на площі Святого Петра у Ватикані понтифік засудив «придушення людського життя в утробі матері в ім’я захисту інших прав».

«Я запитую вас: «Чи правильно забирати людське життя, щоб вирішити проблему? Що ви думаєте? Чи правильно це?» – поцікавився Папа Римський.

Після того, як у натовпі вигукнули негативну відповідь, Папа продовжив: «Чи правильно наймати кілера, щоб вирішити проблему? Ви не можете, це неправильно вбивати людську істоту, якою б маленькою вона не була, щоб вирішити проблему».

Папа Римський є лідером римо-католицької церкви, згідно з догмами якої життя починається в момент зачаття.