Аброськін оголосив про «профілактичні заходи» в Одесі

Національна поліція та Національна гвардія розпочинають профілактичні заходи в Одесі, повідомив 25 вересня у Facebook перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

Він не конкретизував, у чому саме полягають ці заходи, але вказав, що «влітку ми доволі ефективно провели профілактичне відпрацювання всієї Одеської області, метою якого було не допустити скоєння злочинів відносно відпочиваючих».

Поліційний чиновник не навів жодних нових даних щодо замаху на Олега Михайлика, скоєного в Одесі 22 вересня.

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Напад на Олега Михайлика стався ввечері 22 вересня.

23 вересня в поліції Одещини повідомили, що відомості за фактом нападу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками замаху на вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).