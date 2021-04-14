Буковина: через спалах африканської чуми свиней вб’ють 21 тисячу тварин

На Буковині підтвердили спалах африканської чуми свиней на одному з фермерських господарств. Про це агентству «Укрінформ» повідомили в обласному управлінні Держспоживслужби.

Зазначається, що на фермі у селі Котелеве за одну ніч померло 440 свиней.

«За попередню ніч не стало 440 голів свиней: серед них молодняк і свиноматки. Надзвичайно стрімке поширення. У лабораторії вже підтвердили африканську чуму свиней», – заявила начальниця управління Анжела Косован.

За рішенням комісії, щоб запобігти поширенню чуми, забити мають усе поголів’я фермерського господарства – 21 тисячу тварин. Після цього їх мають утилізувати.

Звідки вірус африканської чуми свиней з’явився на фермі, наразі не відомо.

«Зазвичай це інфікування від диких тварин, зокрема від диких кабанів. Але могли й з кормами занести, чи навіть працівники. Це все будуть досліджувати. До нас їде комісія з Києва. Це вперше такий масовий випадок», – розповіла агентству Косован.

У трикілометровій зоні навколо села Котелеве, де виявили спалах, оголошено карантин.