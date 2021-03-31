Прикордонники у березні оштрафували понад 100 громадян за незаконний в’їзд до окупованого Криму

Протягом березня 2021 року при здійсненні пропускних операцій на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом українські прикордонники виявили 109 громадян, які порушили порядок в’їзду на півострів і виїзду звідти. Про повідомляють у Державній прикордонній службі.
«Дані громадяни потрапили в Крим через так званий «Керченський міст» з території Російської Федерації. Усіх порушників прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності та наклали штрафів на 170 тисяч гривень», – мовиться у повідомленні.
За даними ДПСУ, загалом з початку року військовослужбовці Херсонського прикордонного загону виявили 295 осіб, які порушили порядок в’їзду до окупованого Криму.
Прикордонники нагадують, що відповідно до чинного законодавства України потрапити на територію окупованого Росією півострова можна тільки через КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» і «Чонгар», які зараз функціонують в штатному режимі з дотриманням карантинних правил.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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