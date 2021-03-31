Прикордонники у березні оштрафували понад 100 громадян за незаконний в’їзд до окупованого Криму

Протягом березня 2021 року при здійсненні пропускних операцій на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом українські прикордонники виявили 109 громадян, які порушили порядок в’їзду на півострів і виїзду звідти. Про повідомляють у Державній прикордонній службі.

«Дані громадяни потрапили в Крим через так званий «Керченський міст» з території Російської Федерації. Усіх порушників прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності та наклали штрафів на 170 тисяч гривень», – мовиться у повідомленні.

За даними ДПСУ, загалом з початку року військовослужбовці Херсонського прикордонного загону виявили 295 осіб, які порушили порядок в’їзду до окупованого Криму.

Прикордонники нагадують, що відповідно до чинного законодавства України потрапити на територію окупованого Росією півострова можна тільки через КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» і «Чонгар», які зараз функціонують в штатному режимі з дотриманням карантинних правил.