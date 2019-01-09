На Різдво до Криму поїхали на третину менше людей, ніж у 2018 році – прикордонники

Під час різдвяних свят кількість людей, які прямували в анексований Крим через пункти пропуску на адміністративному кордоні з материковою Україною, зменшилася на третину в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це 9 січня повідомила прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України.

У відомстві зазначили, що кількість людей, які перетинали адмінкордон з Кримом з 5 по 7 січня в обох напрямках, теж знизилась. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року зафіксовано на 29% громадян менше.

Раніше у ДПСУ зазначали, що Кількість людей, які перетнули адміністративний кордон з Кримом у дні новорічних свят, зменшилася на чверть у порівнянні з минулим роком.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягла формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в'їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».