Кількість людей, які перетинали адмінкордон з Кримом на свята, зменшилася на чверть – ДПСУ

Кількість людей, які перетнули адміністративний кордон з Кримом у святкові та вихідні дні, зменшилася на чверть у порівнянні з минулим роком. Про це повідомили у державній прикордонній службі України.

«Всього протягом вихідних військовослужбовці Держприкордонслужби оформили в обох напрямках близько 20 тисяч громадян, що на 25% менше в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року», – ідеться у повідомленні.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягла формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в'їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».