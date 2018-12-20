Представництво президента пропонує розмістити підрозділ ДФС на адмінкордоні з Кримом

Представництво Президента України в Криму пропонує розмістити на адміністративному кордоні з анексованим Кримом підрозділ «Фантом» Державної фіскальної служби України замість митниці. Про це кореспонденту Крим.Реалії розповів перший заступник голови представництва Ізет Гданов.

Представництво президента України в Криму виступає за скасування закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим». Якщо цей закон буде скасовано, на адміністративному кордоні мають ліквідувати митницю.

«Але є питання: якщо ми знімаємо митницю з адмінкордону, можливо, почнеться товарообіг. Тому ми пропонуємо розмістити там Державну фіскальну службу. Оскільки це – не кордон України, а адмінкордон», – пояснює Гданов.

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В жовтні 2018 року Представництво спрямувало на розгляд президента України законопроект про скасування закону «Про створення вільної економічної зони «Крим».

Представництво пропонує залишити чинними лише окремі його норми, які відповідають національним інтересам і потребам захисту прав людини. Їх пропонується зберегти в законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території України».

18 січня 2018 року Верховна Рада України вилучила з законопроекту №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» пункт про скасування закону про вільну економічну зону «Крим».

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Згідно з положеннями про ВЕЗ, які є чинними з 2014 року, в Криму не стягуються загальнодержавні податки і збори, а зареєстровані тут фізичні і юридичні особи вважаються нерезидентами. Термін дії зони – 10 років. Деякі політики, експерти і правозахисники висловлювали сумніви в доцільності закону на території, яку Україна де-факто не контролює.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з анексованим Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду: «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».