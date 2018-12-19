«Резолюція ООН ‒ база для деокупації Криму» ‒ Джемілєв

18 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію у зв'язку з мілітаризацією Криму, Чорного та Азовського морів. Її підтримали 66 країн, проти виступили 19, а утрималися 72 держави. Про основні пункти документа та його значення в інтерв'ю проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв.

«Дуже важливі моменти викладені не тільки в результативній частині, а й у преамбулі резолюції. Саме там вказано, що дії Росії суперечать Будапештському меморандуму 1994 року «Про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї». Ця резолюція ‒ перший документ такого рівня, в якому міститься посилання на Будапештський меморандум. Ми й раніше виступали за те, щоб створити базу для деокупації Криму на підставі меморандуму, й тепер для цього з'явилася конкретна правова база», ‒ зазначає Мустафа Джемілєв.

Результативна частина документа складається з дев'яти пунктів. Резолюція закликає Росію вивести свої війська з території Криму та засуджує зростання російської військової присутності в Чорному та Азовському морях. У резолюції сказано, що присутність російських військ у Криму суперечить суверенітету й територіальній цілісності України, а також загрожує безпеці сусідніх держав Європи. До того ж, у тексті засуджується будівництво Росією мосту через Керченську протоку та її дії проти комерційних кораблів в акваторії Азовського моря, зокрема й обмеження судноплавства.

«Дуже важливо, що світова спільнота розглядає мілітаризацію Криму як загрозу не тільки Україні, але й усім країнам регіону. Також у документі зазначається, що дії Росії створюють загрозу екології усіх сусідніх країн і підривають стабільність усього Чорноморського регіону. Окремо в тексті зазначається, що Росія створила в Криму можливості для доставки на півострів ядерної зброї. Окрім цього, країни, які підписали документ, закликають до беззастережного звільнення захоплених у Керченській протоці українських суден і моряків. Важливо, що резолюція закликає не тільки до демілітаризації Криму, але й у принципі до припинення окупації української території», ‒ підкреслює лідер кримських татар.

Джемілєв звертає увагу на процедуру ухвалення резолюції, назвавши її «великою перемогою української дипломатії».

«Саме Україна внесла пропозицію проголосувати за текст резолюції двома третинами голосів. Ця вимога не була обов'язковою, однак на практиці документи, що стосуються питань миру та безпеки, часто ухвалюються двома третинами голосувальників. Відповідно, якби текст резолюції був ухвалений простою більшістю голосів, російська пропаганда могла б потім поставити його під сумнів, посилаючись на процедурні моменти. Однак у цьому випадку «за» проголосували навіть не дві третини, а три чверті тих, хто голосував, і спростувати цей факт вже неможливо», ‒ пояснює Мустафа Джемілєв.

Радник Мустафи Джемілєва Рустем Умеров, який також був присутній на засіданні ООН, додає: Генеральна асамблея проголосувала за проект документа, запропонований українською стороною, проте ще близько сорока держав виступили як співавтори резолюції, що надає документу ще більшої чинності.

Росія, зрозуміло, виступила проти ухвалення документа, але на підсумкове рішення це не вплинуло

«Іран і Сирія намагалися внести в текст резолюції правки проросійського змісту, проте більшість країн їх відкинули. Сама Росія, зрозуміло, виступила проти ухвалення документа, але на підсумкове рішення це не вплинуло», ‒ пояснив Рустем Умеров.

Кримськотатарські лідери зазначають, що не мають ілюзій: Росія, на їхню думку, продовжить порушувати міжнародне право й найближчим часом не стане робити жодних кроків щодо демілітаризації, а тим більше – щодо деокупації Криму та прилеглих до нього акваторій.

«Тим не менше, якщо такі дії Москви продовжаться на тлі ухваленої резолюції, це дасть міжнародному товариству нові підстави для продовження та посилення санкцій. Навіть більше, санкції можуть бути введені кожною державою, яка проголосувала за ухвалення резолюції, без необхідності узгодження з іншими», ‒ повідомив Мустафа Джемілєв.