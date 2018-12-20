«Криша» з Росії: навіщо дружині Пєскова сольовий бізнес в окупованому Криму

Затока Сиваш ‒ місце, відоме в історії, сюди чумаки століттями їздили за сіллю, звідси везли рідкісний морський продукт рожевого кольору. Подібну сіль добувають ще в трьох місцях у світі ‒ біля Сан-Франциско, у Патагонії та в Червоному морі.

«Тут у нас басейни, ось там збереглося ще забарвлення, і хоча вже грудень місяць, але все одно вони мають рожеве забарвлення. У нас навіть небо буває рожеве», ‒ розповідає менеджер компанії «Галіт» Юлія Венвечанська.

У радянські часи тут працював цілий промисловий комплекс. Сільпром був підрозділом сакського хімзаводу, видобуток відбувався у десяти басейнах. Наприкінці вісімдесятих його скоротили, тепер тут працює приватне підприємство «Галіт». У обнесені парканом ділянки взимку заливають морську воду ‒ влітку рідина випаровується, а сіль залишається. Рожевий колір ‒ це бета-каротин, яким сіль насичується від водоростей під назвою Dunaliella Sallina.

«Ці водорості зуміли пристосуватися до умов ультрасолоної води, але, як захисна реакція, вони виділяють бета-каротин, який забарвлює морквину. Через це вода в басейнах забарвлюється у марсіанський морквяно-рожевий колір. І, звісно, коли вода випаровується, сіль виходить на поверхню, вона теж має це забарвлення й містить бета-каротин, містить у собі приблизно 80 мікроелементів», ‒ говорить Юлія Венвечанська.

Ця сіль має рожеве забарвлення, містить у собі бета-каротин і ще приблизно 80 мікроелементів

Така сіль засвоюється організмом людини краще, ніж кам'яна, стверджують вчені. Вона корисна для легенів, шкіри, крові. Річний урожай залежить від погоди. В середньому видобувають 15 тисяч тонн солі. Попит на неї більший, ніж пропозиція, розповідає менеджер кооперативу.

Чиє господарство?

На початку грудня стало відомо, що в цей сольовий бізнес зайшла ​Тетяна Навка – дружина прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

Ми перевірили цю інформацію в єдиному реєстрі юридичних осіб Росії. І побачили, що в відомостях про фірму «Галіт» дійсно додалося прізвище Навки. Співзасновником її зареєстрували 28 листопада цього року.

«Нам офіційно цю інформацію не оголошували, але, оскільки весь інтернет вже про це знає і в документах це написано, то, дійсно, швидше за все, це так і є. Але ця людина до нас не приїжджала, ми її не бачили, та й від керівництва нам теж ніяких повідомлень із цього приводу не було», ‒ підтверджує Венвечанська.

Ця сіль зараз використовується тільки як технічна сіль, наприклад, посипаються дороги. Але ця сіль має унікальні властивості

Навка володіє майже 17 відсотками акцій кооперативу. Навіть російські ЗМІ довго не могли отримати від неї коментарі, але, зрештою, вона все ж підтвердила інформацію російському виданню РБК.

«Це правда, я стала акціонером. На жаль, ця сіль зараз використовується тільки як технічна сіль, наприклад, посипаються дороги. Але ця сіль має унікальні властивості, вона може використовуватися як у харчовій промисловості, так і в індустрії спа. Це унікальне родовище в нашій країні. Я підтримую нашого виробника. Компанія «Галіт» належить до малого бізнесу, стати акціонером мені запропонував друг дитинства», ‒ розповіла ЗМІ Навка.

Дитинство Тетяна Навка провела в Україні, народилася в 1975 році в тодішньому Дніпропетровську, нині це Дніпро. Кар'єру фігуристки розпочала теж в Україні, але 30 років тому переїхала до Москви. Навка вже три роки є дружиною Дмитра Пєскова,прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна.​

Із цією парою пов'язана низка корупційних скандалів. Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального стверджує, що вартість будинку подружжя в Підмосков'ї становить майже мільярд рублів. Ще Пєсков із Навкою орендували на медовий місяць яхту, її прокат коштує 380 тисяч доларів на тиждень.

«Годинник ‒ 37 мільйонів рублів, відпочинок на яхті ‒ 26 мільйонів рублів на тиждень, він там провів два тижні. 50 мільйонів рублів він, звичайно, не заплатив, він фактично отримав хабар. Будинок за мільярд, за мільярд!», ‒ поділився результатом розслідування російський опозиціонер Олексій Навальний.

Прізвище друга, який запропонував Навці стати акціонером сольового бізнесу, вона не назвала. Крим.Реалії поцікавилися, хто ще входить у співзасновники кооперативу «Галіт».

Зараз це ще п'ять осіб. Можна припустити, що йдеться про Сергія Петровича Хом'яка, оскільки прізвище, ім'я та по батькові в реєстрі повністю збігаються з даними відомого в місті Дніпро гонщика. Зв'язатися з цим спортсменом поки не вдалося.

Ця сіль може використовуватися як у харчовій промисловості, так і в індустрії спа

А ще на початку 2018 року, раніше за Навку, акціонером став якийсь Юрій Волков. Він ‒ співзасновник російського Клубу професійного бойового самбо. Один з акціонерів цього спортклубу ‒ мільярдер Костянтин Малофєєв, власник телеканалу «Царгород». Його вважають спонсором російської агресії. В Україні проти нього відкрита кримінальна справа за підозрою у фінансуванні терористів на Донбасі через фонд «Святителя Василя Великого».

Затоптати унікальну сіль

Сьогодні підприємство частину солі реалізує як технічну. Так, відповідно до російського реєстру держзакупівель, нещодавно воно отримало великий контракт на постачання технічної солі для «Кримавтодор» на суму 370 тисяч доларів у рублевому еквіваленті. Підприємство було єдиним постачальником, який подав заявку. Такий же контракт на сіль для посипання доріг укладали й торік ‒ на 420 тисяч доларів.

«Приклад, коли бізнес, який у цілому не вимагає особливих вкладень, однак він досить рентабельний, тобто тут вже можна говорити про класичний дерибан трофея... Введення ось таких ось людей, як дружина Пєскова, зазвичай робиться для «кришування» , ‒ констатує політолог Дмитро Левусь.

Введення ось таких ось людей, як дружина Пєскова, зазвичай робиться для «кришування»

Раніше у Навки був бізнес, але вона переписала свої фірми «Лід Арена» та «Навка шоу» на інших людей. Так що ризику потрапити під персональні санкції у неї поки не було.

«Я думаю, що це питання часу. Тобто чим більше будуть працювати санкції великі, тим більше будуть підтягуватися ось такі ситуації із захопленням підприємств на території Криму, і в санкційні списки ці люди, я думаю, потраплятимуть», ‒ зазначає Левусь.

На думку експертів, Навка має перебувати в санкційних списках. Подавати туди прізвища та компанії зараз мають право президент, уряд, парламент, Нацбанк та СБУ. Є пропозиція надати таку можливість іншим органам ‒ українським міністерствам, щоб ті оперативно реагували на власників незаконного бізнесу в Криму.

Треба передбачити можливість синхронізації санкцій

«Ми маємо право застосовувати до іноземних суб'єктів і громадян санкції, і це питання на розгляд РНБО мають право внести Кабінет міністрів, Нацбанк, президент України, Верховна Рада України. До речі, тут необхідно зазначити, що треба передбачити можливість синхронізації санкцій, які запроваджуються нашими іноземними партнерами і тих, які запроваджуються на території України. Це буде дуже потужний сигнал усім суб'єктам, всім громадянам іноземних держав», ‒ вважає перший заступник представника президента України в Криму Ізет Гданов.

Однак, чи має намір влада України внести кандидатуру Тетяни Навки в персональні санкційні списки США та Європи, поки невідомо.

У березні 2014 року Росія окупувала та анексувала український півострів Крим. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».