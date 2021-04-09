Адвокат про рішення суду стягнути з Медведчука 140 тисяч гривень: не платитиме, поки може оскаржити

В’ячеслав Якубенко, адвокат автора книжки «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані, припускає, що проросійський політик, а в минулому захисник Стуса Віктор Медведчук подаватиме касаційну скаргу на рішення Київського апеляційного суду стягнути з нього майже 140 тисяч гривень на користь видавництва Vivat. Про це він розповів Радіо Свобода, і додав, що не має інформації від адвокатів Медведчука, а лише висловлює власну думку.

«Це з досвіду. Медведчук не платитиме власні кошти, поки має можливість оскаржити рішення. Можливо, Vivat теж оскаржуватиме. Вони хотіли загалом пів мільйона за першу і другу інстанцію», – сказав Якубенко.

Проте генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова заявила Радіо Свобода, що розмір присудженої судом компенсації не оскажуватиме.

«Так, сума витрачена значно більша, але ми точно не оскаржуватимемо», – наголосила вона.

За словами адвоката В’ячеслава Якубенка, рішенням суду Медведчук має час до 6 травня на подання касаційної скарги.

Медведчук і його захисники поки що не коментували це питання.

Київський апеляційний суд постановив, що Медведчук має виплатити на користь видавництва 139 549 гривень та 18 копійок. Він також скасував рішення про заборону публікації книги «Справа Василя Стуса» через згадки в ній про Віктора Медведчука.

Колегія суддів проаналізувала згадки про Медведчука. Зокрема, йшлося про фрази «… чи була можливість у Стуса обрати «менше зло». Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук» та «… Віктор Медведчук на суді визнав, що всі «злочини», нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання», а також «… він фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?...». Ці згадки містяться наприкінці книжки в розділі, що аналізує роль Медведчука в обох справах Стуса.

Київський апеляційний суд розцінив як недостовірну лише одну з фраз, що їх вживання оскаржував Медведчук, а також скасував заборону суду першої інстанції на поширення книги та використання імені Медведчука.

«Рішення в частині заборони використання імені, рішення в частині заборони розповсюдження тиражу було скасовано і відмовлено», – сказав суддя, виголошуючи рішення.

Засідання суду розпочалось об 11:00 і тривало дві години. Ні Віктор Медведчук, ні його адвокат не з’явились на засідання. Судді ухвалили рішення продовжити розгляд справи без присутності представника позивача.