Адвокати Лероса повідомили, навіщо клопочуть про допит Зеленського, Єрмака та Богдана

Адвокати у справі про підпал автомобіля народного депутата Гео Лероса подали клопотання про допит президента України Володимира Зеленського, а також колишнього і чинного голів Офісу президента Андрія Богдана та Андрія Єрмака. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба юридичної компанії «Міллер», пояснивши мотиви дій захисників.

«Щодо Єрмака. Його численні висловлювання дали підстави вважати, що він вважає Гео Лероса особистим ворогом після оприлюднення нашим клієнтом у березні цього року відеозаписів за участю брата голови ОП Дениса Єрмака», – йдеться у повідомленні.

У компанії «Міллер» нагадали, що в травні стався підпал мотоциклу та спроба підпалу автомобіля двох інших фігурантів відеозаписів – Дмитра Штанька та Сергія Шумського.

«Тому ми можемо припустити, що пану Єрмаку може бути відома інформація про знищення майна Гео Лероса», – твердять адвокати депутата.

Підставою для виклику Зеленського захисники Лероса вважають заяви глави держави.

«Висловлювання Зеленського також викликають припущення, що він цілком розділяє позицію Єрмака. Про це, зокрема свідчать його публічні висловлювання та виключення Лероса з парламентської фракції «Слуги народу». Крім того, Зеленський є керівником Єрмака», – нагадали юристи.

Богдана кличуть на допит, оскільки йому також підпалили авто.

«Адвокати нашої компанії вважають, що в нього можуть бути версії, на які поліції слід було б звернути увагу», – ідеться в повідомленні.

28 серпня депутат Верховної Ради Гео Лерос повідомив, що йому спалили автомобіль.