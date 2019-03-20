Суд відхилив скарги адвокатів Януковича

Оболонський районний суд Києва 20 березня відхилив скарги адвокатів колишнього президента Віктора Януковича, якого визнали винним у державній зраді

«Вирок складено офіційною діловою мовою відповідно до вимог КПК України, а тому в задоволенні заяв захисників про виправлення нібито описок відмовлено», – ідеться в повідомленні прес-служби суду.

Адвокат Олександр Байдик просив суд прибрати з вироку причину помʼякшувальної обставини, а саме «вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації».

Також адвокати Януковича просили суд виключити з вироку посилання на відео з прес-конференції президента Росії Володимира Путіна, звернення голови російської влади окупованого Криму Сергія Аксьонова, запис перебування Петра Порошенка в Криму та інші ролики.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення. Водночас суд вважає екс-президента невинуватим у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років тюрми.

Янукович назвав незаконним вирок Оболонського районного суду Києва.

Вирок не набрав чинності, оскільки був оскаржений.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується за кордоном. Янукович заперечував свою провину в інкримінованих йому злочинах.