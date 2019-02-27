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27 Лютий 2019, Київ 15:03
Новини | Політика

Адвокати Януковича вимагають спростувати дані розслідування про відмивання коштів

Захисники екс-президента заявляють, що в разі, якщо телеканал не спростує інформацію, вони подаватимуть позов до суду

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Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича заявляють про недостовірність інформації в оприлюдненому раніше розслідуванні шведського телеканалу SVT про відмивання грошей і вимагають її спростування.

«Поширена шведським телеканалом SVT інформація про нібито відмиванні Віктором Януковичем грошей через шведський банк Swedbank, а також багато інших тверджень, що містяться в телесюжеті, є недостовірними і повинні бути спростовані», – йдеться в заяві адвоката Віталія Сердюка, яку має в своєму розпорядженні Радіо Свобода.

Захисники екс-президента заявляють, що в разі, якщо телеканал не спростує інформацію, вони подаватимуть позов до суду.

Раніше шведське телебачення SVT в своєму розслідуванні заявило, що екс-президент України Віктор Янукович використовував для виведення грошей з країни шведський банк Swedbank, вивівши з його допомогою щонайменше 3,7 мільйона євро або 34 мільйони шведських крон.

Януковича засудили до 13 років ув’язнення в справі про державну зраду – відео
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Януковича засудили до 13 років ув’язнення в справі про державну зраду – відео

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24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення.

Янукович назвав незаконним вирок Оболонського районного суду Києва. Вирок ще не набрав чинності, оскільки був оскаржений.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується за кордоном. Янукович заперечував свою провину в інкримінованих йому злочинах.

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