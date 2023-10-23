Проєкт Oryx назвав типи гелікоптерів РФ, які могли бути знищені після атаки на аеродроми в Бердянську та Луганську

Проєкт Oryx, який відслідковує втрати техніки в ході війни в Україні, стверджує, що внаслідок удару українських військових по аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську могло бути знищено щонайменше девʼять гелікоптерів російської армії – сім Ка-52 і два Мі-8. Про це йдеться в оновленому зведенні про втрачену російськими військами в Україні техніку до 21 жовтня 2023 року.



Як стверджується, ще вісім Ка-52 та сім Мі-8 отримали пошкодження.

За словами аналітика Oryx Якуба Яновського, деякі з них, мабуть, не підлягають ремонту, але стовідсоткових доказів цього немає.

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Українські військові 17 жовтня вперше використали надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України. Про це написала західна преса, а потім використання ЗСУ ракет ATACMS підтвердив Білий дім.

Українські Сили спеціальних операцій 17 жовтня підтвердили проведення операції в Бердянську та Луганську, вказавши, що сили РФ втратили девʼять вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені.



Міноборони Росії про втрати не повідомляє. Російські військові блогери визнавали, що техніка, включаючи гелікоптери Ка-52, були втрачені на обох аеродромах, але не наводили точних цифр.