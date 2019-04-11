Переговори уряду Афганістану з талібами затягуються

Уряд Афганістану заявив, що переговори з талібами, які мали розпочатися 14 квітня в Катарі, вирішили перенести на п’ять днів. В консультативній Раді з примирення заявили, що потребують додаткового обговорення з афганською переговорною групою.

Заплановану зустріч з талібами розглядають як важливий крок до вирішення тривалої війни в Афганістані. Посланці від афганського уряду у переговорах є частиною великої групи в складі впливових в Афганістані діячів, таліби ж наполягають, що будуть говорити з представниками уряду, але визнають їх лише як «звичайних» афганців. Очікується, що в найближчі 3-4 дні буде затверджений склад афганської переговорної команди.

Таліби підтвердили перенесення зустрічі, але інших реакцій не надали.

«Талібан» продовжує влаштовувати щоденні атаки на афганські сили безпеки, попри те, що веде переговори з США щодо припинення майже 18-річної війни в Афганістані. Уряд в Кабулі на переговорах не був присутній, бо таліби наполягали, що не хочуть взаємодіяти з «західною маріонеткою».