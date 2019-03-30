Таліби захопили частину території на північному сході Афганістану, є жертви серед силовиків

30 березня бойовики екстремістського руху «Талібану» у Афганістані взяли під свій контроль районний центр Аргандж-Хва в північно-східній провінції Бадахшан. За словами місцевих чиновників, щонайменше 12 співробітників сил безпеки вбиті і ще п’ять поранені в ході бойових дій. Бойові дії тривають.

Про кількість загиблих талібів не повідомляється.

Влада провінції Бадахшан побоюється, що бойовики можуть напасти і на столицю провінції Файзабад.

За останні три роки бойовики також взяли під контроль райони Вардудж і Юмган в Бадахшані.

Тим часом, щонайменше восьмеро афганських поліцейських загинули в результаті нападу талібів в південній провінції Забуль.

«Талібан» продовжує влаштовувати щоденні атаки на афганські сили безпеки, попри те, що веде переговори з США щодо припинення майже 18-річної війни в Афганістані.

Уряд в Кабулі на переговорах не був присутній, бо таліби наполягали, що не хочуть взаємодіяти з «західною маріонеткою».

Минулого тижня міністр оборони Афганістану Асадулла Халід попередив, що таліби надалі вестимуть напружену боротьбу, і афганські сили мають бути готові до цього.