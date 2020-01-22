Внаслідок удару американських безпілотників у Афганістані загинули 10 мирних жителів – влада

На початку січня внаслідок удару американських безпілотників у провінції Герат на заході Афганістану загинули щонайменше 10 мирних жителів, зокрема троє жінок та троє дітей. Про це повідомив місцевий чиновник 22 січня.

За його словами, удар був нанесений 8 січня. П’ятеро людей отримали поранення.

За словами члена Ради провінції Ахмада Карохі, внаслідок атаки також загинули 16 бойовиків угруповання, яке відкололося від «Талібану», разом з їхнім командиром. Карохі назвав атаку «величезною помилкою», адже це угрупування є своєрідним буфером між мирними жителями та талібами.

Таліби продовжують майже щоденні напади на афганських силовиків і військових США, а також урядовців Афганістану, хоча одночасно «Талібан» веде мирні переговори з посланцем США, що мають на меті дійти домовленості про завершення воєнного конфлікту в Афганістані.