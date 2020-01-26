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26 січня 2020, Київ 20:21
Новини | Міжнародні

Троє жінок і четверо дітей загинули унаслідок авіаударів у провінції Балх – влада Афганістану

Авіаудар викликав протести в провінції Балх

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Сім цивільних загинули унаслідок авіаударів у провінції Балх, повідомляє влада Афганістану. Серед них – троє жінок і четверо дітей.

Кілька сотень людей заблокували ключову дорогу в районі Балх з вимогою провести розслідування інциденту.

Хибер Амірі, один із організаторів демонстрації, у коментарі Радіо Свобода звинуватив урядові сили в ударі по будинках «звичайних людей» і в «терорі».

Міністерство оборони повідомило, що надіслало до регіону групу розслідувачів. У відомстві розповіли, що упродовж останньої доби проводили операції на території Афганістану, унаслідок чого загинув 51 бойовик екстремістського угруповання «Талібан».

Регіон Балх межує з Узбекистаном, Туркменістаном і Таджикистаном.

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