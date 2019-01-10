Напади талібів у Афганістані: 32 працівники спецслужб загинули

Як мінімум 32 співробітники афганських безпекових служб і проурядових збройних загонів загинули внаслідок атак «Талібану» вранці 10 січня, повідомляє афганська влада.

Таліби здійснили напади в чотирьох провінціях: Кундузі, Баглані, Тахарі на півночі країни, а також у західному Бадгісі.

Голова району Кала-е-Заль в Кундузі Ахмад Фахім Карлук заявив, що внаслідок сутичок із талібами в цьому регіоні загинули 10 солдат, ще 11 дістали поранень. За його даними, загинуло також 25 талібів.

В сусідніх Баглані і Тахарі місцева влада повідомляє про загибель 16 загиблих військовослужбовців і «важкі втрати» з боку талібів.

Речник губернатора Бадгісу Джамшид Шагабі заявив, що в провінції загинули шестеро спецслужбовців, ще десятеро були поранені.​

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Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання «Талібан», заявив його речник Забінулла Муджагід.

Урядові сили Афганістану самостійно протистоять угрупованням після виведення більшості військ НАТО у 2014 році. У країні залишається близько 16 тисяч військовослужбовців Північноатлантичного альянсу.

20 грудня стало відомо про наміри американського президента Дональда Трампа вивести в недалекому майбутньому з Афганістану не менше ніж п’ять тисяч військовослужбовців. Ця новина надійшла на наступний день після заяви Трампа про намір вивести дві тисячі військових із Сирії.

Як заявив у листопаді 2018 року президент Афганістану Ашраф Гані, 29 тисяч афганських поліцейських і солдатів загинули з початку 2015-го, відколи Кабул перебрав на себе основну відповідальність за безпеку країни. Протягом цього ж часу загинули 58 американців.