Заблоковані в аеропорту Афін українці мають повернутися на Батьківщину 7 липня – МЗС

Заблоковані в аеропорту столиці Греції Афін українці мають повернутися на Батьківщину 7 липня, повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Станом на ранок 6 липня 2020 року громадяни України, яким було відмовлено у в’їзді 4 липня 2020 року, перебувають на території поліцейського відділка аеропорту Афін і очікують повернення в Україну. За інформацією посольства України в Греції, виліт наших співвітчизників запланований на вівторок, 7 липня 2020 року», – сказав Погорельцев.

Заступник голови МЗС Євген Єнін під час брифінгу заявив, що інцидент трапився «через певні помилки в роботі двох авіаліній».

4 липня до Афін прилетіли 17 українців, яких не пропустили на територію Греції та залишили в ізоляторі в аеропорту. Рішення ухвалили через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн у зв’язку з коронавірусом.