Посольство в Греції розповіло, коли повернуться українці, яких не пропустили в аеропорту Афін

Посольство України в Греції прокоментувало новину про 17 українських громадян, які не змогли потрапити до цієї країни 4 липня. Як стверджують у дипломатичному відомстві, після отримання інформації про подію черговий консул зв’язався з українцями в аеропорту.

«Посадова особа посольства зранку 5 липня прибула до поліцейського відділку і доставила питну воду і засоби особистої гігієни громадянам України. Завдяки проведеній роботі з поліцією українцям було дозволено додатково купувати напої та їжу на території поліцейської дільниці аеропорту», – йдеться в повідомленні.

Харчування пасажирам, за даними дипломатичного представництва, забезпечили авіакомпанії Wizzair та Rayanair. Вони ж мають доставити їх назад в Україну.

«Повернення наших громадян додому можливо першими зворотніми рейсами Афіни – Київ: Wizzair – 07.07 о 21.55, Ryanair – 06.07 ( щодо точного часу рейсу очікується підтвердження). Консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до непропущених громадян України, яких віднесено до категорії «небажані», не застосовувалась процедура «депортації», – повідомляє посольство.

Відомство нагадує про необхідність «уважного вивчення інформації щодо режиму в’їзду» до Греції. В’їзд до цієї країни для громадян України наразі заборонений, проте авіакомпанії, стверджують у посольстві, все одно беруть пасажирів на рейси з України до Афін.

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Вранці 5 липня «Європейська правда» повідомила, що в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва, через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн.

Із 1 липня ЄС дозволив в’їзд туристам лише з 15-ти країн. Україна до так званого «безпечного списку» не потрапила, за винятком окремих категорій (люди з дозволом на проживання в ЄС та члени їхніх родин, а також мандрівники, які мають поважні причини).