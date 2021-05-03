Ахметов розповів, чи впливає на депутатів Верховної Ради

Олігарх Рінат Ахметов у коментарі Радіо Свобода заперечив свій вплив на будь-кого з депутатів Верховної Ради.

«Я стверджую: я ні на кого не впливаю. Кожен депутат Верховної Ради сам ухвалює свої рішення й сам несе за них відповідальність. Перед собою і своїми виборцями», – наголосив він.

За інформацією різних ЗМІ, у чинному скликанні парламенту в інтересах олігарха можуть діяти:

Кілька впливових представників монобільшості у розмові з Радіо Свобода підтвердили можливий вплив Ахметова через так звану «групу Павлюка» на низку голосувань, що стосувались енергетичних питань.

Водночас депутати, яких приписують до орбіти впливу олігарха, заперечують, що лобіюють у своїй діяльності інтереси Ахметова.

«Постійно пишуть про те, що Тарута є в орбіті Ахметова. Цього ніколи не було. Ніколи не було! Ми в бізнесі були дуже сильними конкурентами, у нас абсолютно не співпадали цілі, ми конкурували не тільки на українському, але і на світовому ринках. Тому сказати, що я – у його групі впливу, – не можна», – запевнив представник «Батьківщини» Сергій Тарута у коментарі Радіо Свобода.

Заперечує вплив олігарха на себе і «слуга народу» Людмила Буймістер, яку журналісти «Наших грошей» зараховують до орбіти впливу олігарха.

«Я ніколи не працювала в жодній із компаній групи Ріната Ахметова. Так, я працювала в енергетичній сфері з 2012 року, але це було в Європі. Тому мене якось об'єктивно пов’язати з паном Ахметовим не можна. Але у нас в країні дуже сильно люблять жінкам шукати «папіків», і якщо жінка пробивається в політику (а особливо на якусь політичну верхівку), то чомусь дуже важко повірити, що це можливо зробити самотужки, не маючи якогось патрона. Та й насправді (давайте чесно): у нас усіх, хто займається енергетичними питаннями в країні, пов'язують або з Коломойським, або з Ахметовим», – зазначила Буймістер у коментарі Радіо Свобода.

Наразі Рінат Ахметов має статус одного із найбільш впливових українських олігархів. Він також є найбагатшим бізнесменом України та 330-им серед найзаможніших людей світу: його капітал оцінюють у 7,6 мільярда доларів.