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06 Березень 2019, Київ 11:50
Новини | Політика

Організація AirVisual назвала Бровари найбільш забрудненим містом України

Бровари посіли 661 місце серед найбільш забруднених міст світу

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Міжнародна організація AirVisual назвала Бровари під Києвом найбільш забрудненим містом України.

Українське місто посіло 661 місце серед найбільш забруднених міст світу, Київ іде на 1 148 місці.

Глобальний рейтинг очолили індійські міста Гургаон та Газіабад, третю сходинку посідає пакистанський Фейсалабад. У першій сотні перебувають здебільшого китайські та індійські міста.

Китайський мегаполіс паралізував густий смог
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Китайський мегаполіс паралізував густий смог

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У Європі найбільш забруднені боснійські Лукавац та Живініце. Серед європейський міст Бровари – на 83 місці, а Київ – на 332.

Загалом у рейтингу близько 3 100 міст.

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