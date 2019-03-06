Організація AirVisual назвала Бровари найбільш забрудненим містом України

Міжнародна організація AirVisual назвала Бровари під Києвом найбільш забрудненим містом України.

Українське місто посіло 661 місце серед найбільш забруднених міст світу, Київ іде на 1 148 місці.

Глобальний рейтинг очолили індійські міста Гургаон та Газіабад, третю сходинку посідає пакистанський Фейсалабад. У першій сотні перебувають здебільшого китайські та індійські міста.

У Європі найбільш забруднені боснійські Лукавац та Живініце. Серед європейський міст Бровари – на 83 місці, а Київ – на 332.

Загалом у рейтингу близько 3 100 міст.