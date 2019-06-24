Аеропорт «Київ» у вересні зачиниться на ремонт

Аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського у вересні зачиниться на 10 днів на ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба літовища.

«На початку осені з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 року аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського буде закритий на прийом/випуск повітряних суден у зв’язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги (NOTAM A1437/19). Також буде проведено частковий ремонт руліжних доріжок №1 та №2», – мовиться у повідомленні.

Вартість робіт оцінюється в 33 мільйони гривень.

Зазначається, що на час закриття аеропорту всі авіакомпанії, які базуються в аеропорту, перенесуть свої рейси в аеропорт «Бориспіль».