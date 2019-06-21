«Шенген на двох» із Росією – так посол Білорусі називає візовий договір із Москвою

У Мінську перед початком відкриття II Європейських ігор зустрілися прем’єр-міністри Білорусії і Росії – Сергій Румас і Дмитро Медведєв. За інформацією білоруських ЗМІ, зустріч відбулася за зачиненими дверима, тема обговорень – інтеграційні питання, двосторонні відносини і торговельно-економічна співпраця.

Про те, що «Росія і Білорусь зблизили свої позиції, працюючи над актуалізацією Договору про створення Союзної держави», російський прем’єр Медведєв заявив згодом на переговорах у розширеному складі.

Він додав, що «значна частина інтеграційних питань уже узгоджена».

«Це не означає, що не залишилося нічого для президентів. Залишилася, може бути, набагато менша кількість питань, але найскладніших, за якими належить визначитися навіть із політико-правової точки зору. Але це в інтересах наших країн і народів», – сказав Медведєв, який цього ж дня зустрівся і з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Напередодні під час «Прямої лінії» президент Росії Володимир Путін заявив, що про об’єднання мова не йде. «У нас на сьогоднішній день не стоїть питання про об’єднання в одну державу. Йдеться про реалізацію договору, який був підписаний вже багато років тому про створення так званої Союзної держави. Це не єдина держава, це не одне і те ж», – заявив Путін.

Російські ЗМІ, говорячи про «перспективи поглиблення інтеграції в рамках Союзної держави Росії й Білорусі», цитують міністра економічного розвитку Росії Максима Орєшкіна, який тиждень тому, після чотиригодинного засідання робочої групи Росії та Білорусі щодо врегулювання проблемних питань та розвитку інтеграції, заявив, що підходи обох країн у питаннях інтеграції зблизилися на 90%.

Орєшкін висловив тоді надію, що розмова між Сергієм Румасом і Дмитром Медведєвим у Мінську «зробить ще серйозний крок вперед». «Ми поступово рухаємося до 100-відсоткової позначки», – зазначив він.

Напередодні цієї зустрічі двох прем’єрів у Мінську посол Білорусі в Росії Володимир Семашко дав велике інтерв’ю російському агентству ТАСС.

Журналісти Білоруської служби Радіо Свобода звертають увагу, зокрема, на 10 тез посла Білорусі:

Про мету інтеграції

Дії Білорусі в справі інтеграції з Росією «підпорядковані одній меті: побудові з союзницькою нам Російською Федерацією взаємовигідних відносин, вибудуваних на принципах довіри, рівноправності, врахування національних інтересів один одного, сумлінного виконання взятих на себе зобов’язань».

На думку Семашка, «поточний рівень союзної інтеграції не суперечить життєво важливим інтересам двох держав», і тепер «головна умова – подальший розвиток союзу має бути вигідним для обох сторін».

Про суверенітет

Подальші пропозиції «повинні йти від життя і витікати не з якоїсь абстрактної і надуманої правової казуїстики».

Фінансові та економічні питання «не можуть бути поставлені в залежність від реалізації умов договору, які зачіпають атрибути суверенної держави».

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Про єдину валюту

Єдина валюта Білорусі та Росії – «мало хто сумнівається в її реалістичності», але треба розуміти, що «є економічні закони, рішення яких адміністративними інструментами може обійтися дуже дорого», оскільки валюта – «перш за все елемент суверенітету будь-якої держави».

«Валютна інтеграція, яка йде на шкоду суверенним правам партнерів, неможлива», але єдина валюта повинна стати «вінцем, який закріпить всі наші досягнення на шляху [...] рішення первинних інтеграційних завдань».

Про права людей

За минулі 20 років інтеграції «вдалося досягти значних результатів у широкому спектрі прав громадян Білорусі та Росії», перш за все в трудових правах, міграції, пенсії, отриманні освіти, медицини та страхової допомоги – в «базових для простих людей питаннях».

Справа не в тому, що якісь права не дотримуються повністю – «просто в національних законодавствах наших країн є відмінності, які не дозволяють нам в низці випадків прийти до єдиного знаменника».

Тепер завдання полягає в тому, щоб скорегувати законодавство, щоб зняти проблеми, а «єдиний правовий простір» – пріоритет на 2018–2022 роки.

Про західні санкції

20 років формування «союзної держави» пройшли в непростих умовах, причини невиконання деяких пунктів – «і складне становище в світі, і зміна геополітичної й економічної кон’юнктури, і нові міжнародні виклики, в тому числі у вигляді економічних санкцій, що запроваджуються проти Білорусі та Росії».

Семашко пропонує переробити «перетин компетенцій» Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) і «союзної держави». Також він вважає, що проект Співдружності незалежних держав (СНД) «не вичерпав себе».

Про білорусько-російські торговельні суперечки

«Глибинних проблем», що стосуються нафти, газу, постачання техніки і молочної продукції, Семашко не бачить, але довго перераховує суперечки в кожному пункті.

А претензії «Россільгоспнагляду» до білоруських продуктів – «несумлінне упереджене витіснення наших продуктів із російського ринку».

Про податковий маневр Росії

Компенсація податкового маневру Росії потрібна в тому числі тому, що «ми в цьому році вже істотно підняли ціни на нафтопродукти на внутрішньому ринку, але далі робити це неможливо».

Диспаритет цін на паливо з Росією вже становить 8-10%, та й купівельна спроможність не дозволяє підвищувати ціни. Може початися масове нелегальне ввезення палива в Білорусь із Росії, а «в такому разі не доведеться говорити і про єдиний ринок нафтопродуктів».

Про скасування плати за роумінг

Роумінг у мобільному зв’язку між Білоруссю і Росією має стати безкоштовним для абонентів «у наступні рік-два» (хоча Семашко і визнає, що проблемою займаються вже майже 10 років).

Про візовий договір

«Шенген на двох» із Росією – так Семашко називає взаємне визнання віз – зараз «на фінішній прямій», договір може бути підписаний до кінця року.

Про діалог із НАТО

Американські військові в Польщі – «штучне нагнітання, яке не має реальних підстав», і воно «викликає глибоку стурбованість», оскільки «порушує рівновагу сил у регіоні, створює умови для військових інцидентів».

Вирішувати це потрібно через діалог із НАТО, до якого Білорусь готова, але діалог «не скасовує об’єктивних вимог до гарантування власної безпеки» (в Білорусі її забезпечує єдине угруповання сил із Росією).

Інтерв’ю з послом Білорусі в Росії Володимиром Семашком російському агентству ТАСС було оприлюднене 20 червня – напередодні відкриття II Європейських ігор у Мінську.

Президент Росії Володимир Путін не приїхав на відкриття II Європейських ігор до Мінська. Передумав відвідувати Мінськ і президент Азербайджану Ільхам Алієв – саме столиця Азербайджану Баку була місцем проведення перших Європейських ігор у 2015 році – тоді на церемонії був присутній і Володимир Путін, і Олександр Лукашенко.

Раніше стало відомо, що через вуличні протести в Тбілісі не зможе бути присутньою на церемонії відкриття ігор президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона прилетіла до Мінська напередодні, проте була змушена перервати візит і повернутися на батьківщину. Відразу після зустрічі з Олександром Лукашенком Зурабішвілі вирушила в аеропорт.

На церемонію відкриття Європейських ігор до Білорусі прибули президент Молдови Ігор Додон, президент Сербії Олександр Вучич і голова Президії Боснії і Герцеґовини Мілорад Додік.

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який приїхав на відкриття, отримав від президента Білорусі орден Дружби народів. Нагороджуючи Кадирова цим орденом, Олександр Лукашенко заявив, що вручає його «людині, яка принесла нашому народові, а не тільки окремим людям, велике щастя».

Глава Чеченської Республіки удостоєний цієї нагороди «за значний особистий внесок у зміцнення дружніх відносин і всебічного співробітництва з Білоруссю».