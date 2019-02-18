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18 Лютий 2019, Київ 19:30
Новини | Суспільство

У Львові на честь Героїв Небесної сотні провели акцію «Ангели пам’яті»

Акція «Ангели пам’яті» проходить в українських містах вдруге

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У понеділок сотні паперових ангелів розвісили на деревах у центрі Львова на честь Героїв Небесної сотні учні місцевих коледжів і шкіл. Як передає кореспондент Радіо Свобода, виготовлені школярами фігури ангелів з паперу прикрасили дерева на проспекті Шевченка. До акції під назвою «Ангели пам’яті» долучились також рідні загиблих майданівців.

«Така акція це найменше, що ми можемо зробити для героїв. Звісно, якщо ми не будемо розповідати про те, що відбулося, якщо не будемо розповідати про ангелів Небесної сотні, як же ж ми будемо виховувати наше майбутнє покоління? Кожна дитина, яка робила ангелика, вивчала, а яким же був кожен Герой Майдану. Наймолодшому було 17, найстаршому – 76. Діти вчаться і вони втілюватимуть ті мрії, які мали наші герої», – прокоментувала одна з учасниць акції, дружина загиблого майданівця Наталія Дигдалович.

Донька Героя Небесної сотні Андрія Дигдаловича Адріана
Донька Героя Небесної сотні Андрія Дигдаловича Адріана

Акція «Ангели пам’яті» проходить вдруге в українських містах на честь розстріляних Героїв Небесної сотні.

Протягом року у Львові вшановували Героїв Небесної сотні у дні їхніх народжень. Цей захід об’єднав рідних загиблих майданівців, їхніх друзів, учнів шкіл, де навчались герої.

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За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

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