Аксьонов не вийшов до кримських татар, які зібралися біля Радміну окупованого Криму (+фото, відео)

Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов не вийшов до ветеранів кримськотатарського національного руху, родичів заарештованих і засуджених кримських татар, які зібралися під Радою міністрів у Сімферополі, вимагаючи від нього вибачень за звинувачення у тероризмі.

До людей вийшов голова російського Державного комітету у справах міжнаціональних відносин Криму Альберт Кангієв і запропонував визначити групу людей з трьох-п'яти осіб. Він пообіцяв у понеділок влаштувати для них зустріч з Аксьоновим.

«Сьогодні з цією пандемією це зібрання вже поза законом... Сьогодні глава Криму не може прийняти групу. У понеділок гарантую, що заведу на прийом до глави республіки. По-іншому не буде», – сказав Кангієв.

Правоохоронні органи просять присутніх розійтися.

Кримські татари вимагають пояснити, чому Сергій Аксенов «допустив некоректні висловлювання на адресу їхніх дітей».

Мова йде про публікацію глави Криму у Facebook, де він повідомив, що напередодні винесення вироку в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону російські правоохоронці зупинили на Керченському мосту групу громадян, які хотіли «підтримати» фігурантів справи.

Аксьонов зазначив, що «сам факт приналежності до «Хізб-ут-Тахрір» є порушенням російського законодавства, так само, як і «підтримка тероризму».

Дружина засудженого Сейрана Салієва – Муміне Салієва – вважає, що призначений Росією глава Криму має пояснити, чому він вважає людей, які хочуть підтримати своїх родичів на суді, «терористами».

З вечора 2 листопада сотні кримських татар, які виїхали з Криму до Ростова-на-Дону на оголошення вироку фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір», блокували співробітники російської ДПС на Керченському мосту. Після десятигодинного очікування люди повернулися до Криму.

Адвокат Микола Полозов зазначив, що російські силовики «порушили право на свободу пересування» щодо кримськотатарських активістів.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 3 листопада виніс незаконний вирок у кримській «справі Хізб ут-Тахрір» трьом громадян України, звинувативши їх у тероризмі. ​

Рустему Емірусеїнову дали 17 років з відбуванням перших двох років у в'язниці, решту – на суворому режимі.

Арсену Абхаїтову – 13 років з відбуванням перших двох років у в'язниці.

Ескендеру Абдулганієву – 12 років, також з відбуванням у в'язниці перших двох років.

Незаконно засуджені свою провину заперечують.

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