Актор із громадянством РФ не з’явиться в серіалі «Білий лотос» після критики з боку України

Американський канал HBO розірвав контракт із сербським актором із російським громадянством Мілошем Біковичем, який мав зіграти у третьому сезоні серіалу «Білий лотос». Про це повідомили американські медіа.

Раніше Біковича затвердили на епізодичну роль російського йога та ментора в готелі Таїланду.

Проте Міністерство закордонних справ України розкритикувало вибір HBO, опублікувавши у X відеоролик, у якому змонтовано сцени із серіалу та кадри з Біковичем.

У відео згадується, що актор має громадянство Росії та медаль Пушкіна, знімався у російського режисера Микити Міхалкова, а також компліментарно висловлювався про політику Росії та окупацію Криму.

«Чи це нормально, що ви працюєте з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?» – написало українське МЗС, позначивши сторінку HBO.

Бікович назвав роль у «Білому лотосі» великою честю, а своє звільнення – «тривожним прецедентом» та наслідком «спрямованої кампанії».

Мілош Бікович – актор Бєлградського драматичного театру, який знімався в низці російських фільмів.