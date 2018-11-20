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20 Листопад 2018, Київ 23:13
Новини | Політика

Акція водіїв на «єврономерах» у Києві: трьох учасників доправляли до поліції для бесіди

Акція протесту водіїв на «єврономерах» у Києві, 20 листопада 2018 року

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Трьох учасників акції протесту водіїв на «єврономерах» у Києві 20 листопада доправляли до поліції для «профілактичної бесіди», повідомляє поліція Києва.

«Коли окремі учасники намагалися перекривати рух біля Верховної Ради України, працівники поліції проводили заходи щодо його розблокування. Трьох осіб доставили до управління поліції для надання пояснень і проведення профілактичних бесід», – цитує прес-служба поліції начальника Головного управління Нацполіції в Києві Андрія Крищенка.

Водії «євроблях» вимагають скасувати акциз – фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Водії «євроблях» вимагають скасувати акциз – фото

20 листопада в Україні власники автомобілів на «єврономерах» розпочали безстрокову акцію непокори. Вони вимагають зробити так, щоб розмитнення автомобіля обходилося не більше за третину від його вартості. Акції відбуваються по всій країні, часто їхніми складовими є перекриття доріг.

Що не влаштовує власників авто на єврономерах?
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Що не влаштовує власників авто на єврономерах?

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Нещодавно парламент ухвалив закон, який значно зменшує витрати на акцизний податок – втім, не для старих автівок, що не влаштовує протестувальників.

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