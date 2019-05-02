Акція пам’яті 2 травня в Одесі: «слава Україні» та «геть з Одеси»

В Одесі відбулася акція пам’яті жертв сутичок і пожежі 2 травня 2014 року, коли загинуло майже 50 людей.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на акцію прийшли як представники проросійського руху «Куликово поле», так і люди з українськими прапорами.

Між опонентами відбулося кілька невеликих сутичок. На місці працює поліція діалогу.

«Активісти з двох боків кричать «слава Україні» та «геть з Одеси, бандерівські біси», – повідомляє одеський кореспондент Радіо Свобода.

Раніше 2 травня Одесу відвідав і політик, співголова проросійської політичної сили «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко. Прихильники зустріли його оплесками.

Наприкінці акції активісти «Куликового поля» традиційно запустили в повітря чорні кульки. Цього року, втім, представники українського націоналістичного руху принесли і свої – червоні.

2 травня 2014 року через протистояння між проукраїнськими та проросійськими активістами загинули 48 людей – шість із них у центрі міста від вогнепальних поранень, а 42 – через пожежу в Будинку профспілок на Куликовому полі.

Розгляд судових справ та розслідування кримінальних проваджень триває, за оцінками міжнародних спостерігачів, вкрай повільно. 19 проросійських активістів були виправдані у вересні 2017 року, двох із них заарештували за іншими обвинуваченнями. Ще чотири проросійських активісти визнали себе винними у масових заворушеннях та отримали умовні терміни. У суді розглядається справа проти проукраїнського активіста, якого обвинувачують в умисному вбивстві та посягання на життя працівника правоохоронних органів.