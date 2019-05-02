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02 Травень 2019, Київ 15:32
Новини | Суспільство

За фактом загибелі матроса в Одесі проводяться слідчі дії – ВМС

У прес-службі ВМС наголосили: слідство з’ясує, чи дійсно чоловік скоїв самогубство

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За фактом загибелі 23-річного матроса на борту малого броньованого артилерійського катеру «Вишгород» правоохоронці проводять слідчі дії, а керівництво Військово-морських сил – службову перевірку. Про це кореспонденту Радіо Свобода повідомили в прес-центрі ВМС.

Трагічний випадок стався вранці 2 травня на борту МБАКа, який перебував у Практичній (Воєнній) гавані в Одесі.

Чи було це самогубство, як раніше повідомили одеські ЗМІ, буде з’ясовано в результаті слідства, наголосив в розмові з Радіо Свобода прес-офіцер ВМС.

Бронекатер «Вишгород» і ще три МБАКи було введено у склад національних Військово-морських сил 1 липня 2018 року.

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