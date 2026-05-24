Акція проти трудової міграції в Україні відбулася у Львові

Мирна акція проти трудової міграції в Україні під назвою «За українців на ринку праці замість міграції» відбулась у Львові 24 травня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Подія була малочисельною, її гаслом стали слова Дмитра Донцова: «Панувати не над кимось, а на своїй землі». Також учасники тримали плакати ‒ «Українці мають бути в пріоритеті», «Наші рідні воюють не за таку Україну».





За словами однієї з організаторок акції Юлії Чубарєвої, яка є авторкою петиції проти трудової міграції та за пріоритет українцям на національному ринку праці, мета акції – показати владі, що «ми проти політики завезення трудової міграції і за те, щоб повертати українців з-за кордону, щоби надавалася робота ВПО, ветеранам».

Учасники наголосили, що українці повинні мати пріоритет на українському ринку праці, а майбутнє України має будуватися насамперед навколо українських громадян. Вони закликали владу вести суспільний діалог у питанні трудової міграції.

Петиція набрала 25 тисяч голосів, повідомила Чубарєва. Суть вимоги до влади – розробити та впровадити Державну стратегію захисту національного ринку праці, що передбачав би пріоритетне бронювання громадян України та залучення діаспори замість іноземної міграції. Також її текст закликає «відмовитися від політики масового залучення іноземців» та запровадити «жорсткий інтеграційний фільтр для іноземців».

На акції у Львові її учасники привертали увагу саме до вимоги залучати українців зсередини країни і з діаспори, щоб забезпечувати потреби на ринку праці. До прикладу, французький волонтер, співорганізатор акції Ніколя Амбер, який проживає у Львові, припускає, що українцям, які живуть за кордоном, можна пропонувати бронювання в разі працевлаштування.

«Поки що такого механізму не існує і це те, що ми пропонуємо у нашій петиції. Ми не є расистами, ми не проти індусів чи мігрантів, ми за те, щоб українці мали перевагу по всій країні і мені, як французу, це дуже важливо, бо хочу, що в Україні були переважно українці. Стосовно того, що нам закидають, що це російське ІПСО. На початку року ми дізнались, зокрема, Росія використовує мігрантів на кордоні з Польщею з метою дестабілізації Польщі і Європи загалом. Чому, коли нам закидають у медіа про російське ІПСО, не розглядають з боку Росії дестабілізацію неконтрольованої міграції?» ‒ каже Амбер.





Він закликав українців не повторювати помилок Франції, куди приїхали й залишилися там багато трудових мігрантів – це, за його словами, спричинило «чимало проблем, зокрема розпад культурної єдности».

23 травня у Львові теж відбулась малолюдна акція проти трудової міграції, яку організували львівські організації «Правої молоді» і «Правого сектора». Їхніми гаслами були : «Україна для українців», «Ні міграції ‒ збережи націю», «Поки українці воюють, робочі місця віддають іноземцям».

Зараз за кордоном нараховується майже 6 мільйонів українських біженців. Ще 5 мільйонів є військовими, 900 тисяч з яких – на дійсній службі, підрахували аналітики GlobalFirepower. Це посилює брак робочих рук. На цьому тлі в соціальних мережах останнім часом поширюються дискусії про ймовірні загрози трудової міграції.

За заявою Центру протидії дезінформації при РНБО, поширення цих заохочує Росія – центр повідомив про фіксацію масового поширення контенту на цю тему в соцмережах з метою «спровокувати внутрішні конфлікти».