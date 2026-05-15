Побиття українських підлітків у Польщі: голова МВС повідомив про затримання підозрюваних

У Польщі затримали підозрюваних у побитті українських підлітків, повідомив міністр внутрішніх справ країни Марцін Кєрвінський 15 травня.

Йдеться про випадок, який мав місце кілька днів тому на Свєнтокшинському мосту у Варшаві, коли нападу зазнали троє підлітків-громадян України.

Урядовець заявив про «нульову толерантність до агресії»:

«У зв’язку з нападом поліція затримала п’ятьох осіб, всі вони громадяни Польщі віком 15-18 років. Тривають подальше розслідування».

Як повідомляє «Польське радіо», напад стався 7 травня. Четверо громадян України разом із дівчиною-полькою гуляли мостом, коли на них напала група з приблизно десяти осіб. Один із постраждалих, 16-річний українець, отримав удар по голові, його обприскали газом і били ногами. Іншому хлопцю зламали ніс, а ще одного намагалися скинути з моста у Віслу.

Станом на початок 2026 року у Польщі легально перебувають близько 1,51 млн мігрантів з України.