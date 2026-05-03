Президент Польщі нагородив звільненого Лукашенком журналіста Почобута Орденом Білого Орла

У Варшаві 3 травня президент Польщі Кароль Навроцький нагородив журналіста й колишнього політв’язня Анджея Почобута Орденом Білого Орла, найвищою державною нагородою Польщі.

Це відбулося під час урочистої церемонії, присвяченої Дню Конституції 3 травня.

«Як історик і колишній голова Інституту національної пам’яті, я не боюся сказати, що Анджей Почобут – герой і незламна людина. Анджей Почобут став для нас символом наполегливості, відданості цінностям, які він сповідує, та боротьби за права людини», – сказав Навроцький.

Рішення про нагородження Навроцький ухвалив ще торік, 11 листопада, в День незалежності Польщі, коли Почобут ще перебував за ґратами.

Президент Польщі зробив це на знак визнання видатних заслуг Почобута в його роботі на благо поляків у Білорусі, його боротьби за права людини та непохитної позиції в протистоянні проявам тоталітарних режимів, йдеться в заяві президентської канцелярії.

Анджей Почобут – журналіст, блогер, активіст польської громади в Білорусі, давній кореспондент польської Gazeta Wyborcza. Режим Лукашенка заарештував його 2021 року та засудив у 2023-му за нібито «ворожу діяльність» та «розпалювання ненависті». 28 квітня 2026 року Почобута звільнили та депортували до Польщі.

Орден Білого Орла – найстаріша та найвища державна нагорода Республіки Польща, що вручається за видатні цивільні та військові заслуги перед Республікою Польща. Орденом нагороджуються найвидатніші поляки та високопоставлені представники іноземних держав.