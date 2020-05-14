Активісти просять зобов’язати уряд встановити граничні ціни на протиепідемічні товари

Громадська організація «Центр захисту киян» звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з позовом, у якому просить суд зобов’язати уряд встановити граничні ціни на товари протиепідемічного призначення. Про це повідомляє сайт суду 14 травня.

«Громадська організація просить суд визнати протиправною бездіяльність уряду щодо неврегулювання питання встановлення граничних цін для оптової та роздрібної торгівлі товарами протиепідемічного призначення, які необхідні для запобігання поширенню епідемій, пандемій, в тому числі COVID-19, а також товарами істотної соціальної значущості», – ідеться в повідомленні.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.