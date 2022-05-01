ОК «Південь»: після удару по Зміїному в Чорному морі активізувався російський флот



У Чорному морі активізувався російський флоту, повідомляє пресслужба оперативного командування «Південь».

«У морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту. Після завдання нами чергового удару по Зміїному, десантними швидкісними катерами типу «Раптор» противник намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що залишаються на острові», – повідомляють у пресслужбі.

В ОК «Південь» додають, що решта російських кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні.

За даними Міноборони, станом на 30 квітня в акваторії Чорного моря перебувають три російські носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр», їхній сумарний залп становить до 20 ракет.