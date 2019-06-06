Акція «Звання є – честі нема»: ветерани АТО пікетували СБУ

Сьогодні у Києві більш як десятеро ветеранів бойових дій на сході України, родини військових пікетували будівлю СБУ у середмісті Києва. Акцією під назвою «Звання є – честі нема» ветерани висловили протест проти порушення вимог чинного законодавства у царині присвоєння військових звань та «паплюження честі та гідності справжніх офіцерів». Про це кореспондентові Радіо Свобода повідомив один з ініціаторів пікету, ветеран АТО Олександр Погребиський.

«Ми вважаємо, що призначений першим заступником голови СБУ Іван Баканов, який є колишнім партнер нового президента України Володимира Зеленського, фактично очолив СБУ, не маючи на те достатніх знань і досвіду. Також незрозуміло, за які заслуги Баканов отримав військове звання лейтенанта, це можна розглядати, як дискредитація військових звань, унаслідок чого знизиться рівень довіри українців до вітчизняних спецслужб», – пояснив Погребиський.

На його думку, СБУ, котра «за важких умов стоїть на захисті України, не може собі дозволити дискредитацію власних звань». Це матиме негативні наслідки в аспекті ефективності її роботи, що несе загрозу національній безпеці України, зауважив ветеран.

Іван Баканов був призначений першим заступником голови СБУ – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ 22 травня. Як повідомляли ЗМІ, Баканов отримав звання лейтенанта, аби його можна було призначити на цю посаду. Оскільки з 27 травня голова СБУ Василь Грицак перебуває у відпустці, то обов'язки голови СБУ виконує Баканов і фактично очолює службу.

3 червня під час зустрічі з Бакановим президент Володимир Зеленський дав завдання очільникові СБУ активізувати боротьбу з контрабандою та за два тижні продемонструвати перші результати роботи. «Ми зараз говоримо не про наші особисті взаємини, а про дуже серйозну відповідальність перед народом України. Ти – виконувач обов’язків голови СБУ. Я дуже хочу, щоб не тільки я поважав тебе як товариша, а щоб тебе поважав народ України. У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ», – цитує президента його прес-служба.

Раніше СБУ офіційно відмовила журналістам в ознайомленні з декларацією про доходи тимчасово виконуючого обов'язки голови Івана Баканова, повідомила програма «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).