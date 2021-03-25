Банк Англії представив нову купюру із зображенням Алана Тюрінґа

Банк Англії представив дизайн нової полімерної купюри у 50 фунтів стерлінгів із зображенням британського математика і криптографа Алана Тюрінґа.

Банкноту введуть в обіг 23 червня – в день його народження. Таким чином Банк Англії віддасть належне досягненням ученого.

Введення в обіг 50-фунтової банкноти нового зразка – заключний етап оновлення купюр Банку Англії. Раніше були замінені банкноти в п’ять, 10, і 20 фунтів стерлінгів. Перехід від паперових грошей до полімерних Британія пояснює питаннями безпеки. Такі гроші складніше підробити або пошкодити.

Алан Тюрінґ народився у 1912 році. Навчався у Кембриджі та Принстоні. Під час Другої світової війни група британських дешифрувальників під його керівництвом розкрила принцип роботи німецької шифрувальної машини «Еніґма». На думку істориків, злам «Еніґми» допоміг зберегти життя десятків тисяч людей і наблизив перемогу союзників над гітлерівською Німеччиною як мінімум на два роки.

Після війни у Великобританії за проєктом Тюрінґа був створений перший у світі прототип комп’ютера.

У 1952 рік Тюрінґа заарештували за зв’язок з 19-річним жителем міста Манчестер. На той час гомосексуальні стосунки у Британії були незаконні. Математику довелося обирати між тюремним ув’язненням та примусовим «лікуванням», зокрема хімічною терапією. Тюрінґ обрав друге.

У 1954 році, незадовго до дня народження, Тюрінґ вчинив суїцид.

У 2009 році прем’єр-міністр Великої Британії Ґордон Браун офіційно попросив вибачення за засудження Тюрінґа.

У 2012 році понад 21 тисяча людей підписали петицію до парламенту з вимогою посмертно помилувати Тюрінґа, однак парламентарі відмовилися, мотивувавши це тим, що на той час такими були закони.

Однак громадська кампанія з вимогою реабілітації Тюрінґа продовжилася і наступного року, до неї приєдналися чимало видатних вчених та громадських діячів, зокрема фізик Стівен Гокінґ. Зрештою у 2013 році королева Великої Британії Єлизавета II посмертно помилувала видатного математика, скориставшись так званою «королівською прерогативою», що було рідкісним явищем.

У 2017 році у Британії був ухвалений так званий «закон Тюрінґа», яким посмертно помилувано тисячі гомосексуалів та бісексуалів, засуджених за статеві контакти з чоловіками.