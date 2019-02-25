Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія через суд вимагає скасувати рішення наглядової ради НСТУ про своє звільнення, повідомив його адвокат Андрій Гук на платформі Medium.

Крім того, сторона Аласанії просить суд визнати незаконним і скасувати рішення наглядової ради від 12 лютого 2019 року про встановлення дати припинення контракту – 6 травня 2019 року.

Наглядова рада «Суспільного» 31 січня більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. Після цього він заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час цього голосування.

Зураб Аласанія є головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України з квітня 2017-го. Згідно з контрактом, він мав працювати на цій посаді до 14 травня 2021 року.