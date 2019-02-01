«Деполітизація новин» і «відсторонення від влади» – Аласанія оприлюднив фрагмент проекту рішення про звільнення

Зураб Аласанія опублікував у Facebook фрагмент проекту рішення наглядової ради «Суспільного мовлення» про його звільнення з посади голови правління НСТУ. У викладеному фрагменті вказано, що за час керівництва Аласанія «не організував мовлення телеканалу «UA: Перший» ні як «суспільно-політичного каналу» (відповідно до вимог закону), ні як каналу «інформаційного і суспільно-політичного мовлення з елементами просвітництва».

«Не рішення, але частина проекту такого рішення НР, на якому НР базує відсторонення. Хоч би не палилися так відкрито...», – написав Аласанія.

У документі, зокрема, вказано, що телеканал не висвітлив або частково висвітлив «такі важливі події», як хресна хода за помісну церкву влітку 2018 року, засідання Генеральної асамблеї ООН у вересні 2018 року «з вкрай важливих для України питань (включно з виступом президента України).

Також у документі вказано, що за керівництва Зураба Аласанії «компанія впродовж 2018 року впроваджувала хибно зрозумілий принцип «відсторонення від влади», аж до повної деполітизації новин, що прямо суперечить вимозі ПАТ «НСТУ» – «Надавати суспільству достовірну і збалансовану інформацію про Україну і світ».

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Наглядова рада «Суспільного» 31 січня більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією, повідомила у Facebook представниця ради Світлана Остапа. Причини розірвання контракту не повідомляли.

Після цього він заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час цього голосування.

Зураб Аласанія є головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України з квітня 2017-го. Згідно з контрактом, він мав працювати на цій посаді до 14 травня 2021 року.

20 грудня минулого року Наглядова рада ухвалила рішення про продовження мовлення ще на рік програм журналістських розслідувань «Схеми» та «Наші гроші з Денисом Бігусом». На день раніше автори обох проектів Наталія Седлецька та Денис Бігус заявили про ймовірність, що на засіданні ради буде розглядатися припинення їхньої трансляції.