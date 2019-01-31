«Шок» чи «нарешті»? Реакції на звільнення Зураба Аласанії

Здивування, гнів та радість – у соцмережах обговорюють звільнення голови «Суспільного мовлення» Зураба Аласанії з посади. Радіо Свобода зібрало реакції українців на гучну відставку.

Наглядова рада «Суспільного» більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією, повідомила представниця ради Світлана Остапа.

За її словами, за таке рішення проголосували 9 членів ради, проти було троє.

Повідомити про причини такого рішення до оприлюднення протоколів засідання відмовилася і голова наглядової ради Тетяна Лебедєва. За її словами, це відбудеться приблизно через тиждень.

Сам Зураб Аласанія заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту.

«Що далі? Порушено всі процедури; судова боротьба можлива і навіть обов'язкова – після обнародування причин», – написав він і попросив журналістів про підтримку «Суспільного».

«Я в шоці трохи», – відреагував керівник Центру моніторингу та аналітики ГО «Детектор медіа» Отар Довженко. В коментарях він додав, що, за його думкою, «це дуже невчасно і небезпечно».

«Він був гарантом виходу програм антикорупційних розслідувань в ефірі телеканалу, таких як «Схеми» та «Наші Гроші»… За два місяці до виборів вирішили почистити ефір всеукраїнського каналу», – написав народний депутат Сергій Лещенко.

На думку народного депутата Мустафи Найєма, звільнення Аласанії – це тривожний сигнал.

Деякі користувачі все ж позитивно поставились до відставки.

«Це той, при кому на національному телеканалі з'явилась шизофренічна двомовність?» – пише заступник голови ГО «Всеукраїнська люстрація»​ Олександр Аронець.

​Головний редактор сайту «Доступ до правди» Леся Ганжа пише про велику кількість запитань до цього рішення НСТУ та його процедури.​

«Здається, суспільство від усіх сторін гучної відставки має право достеменно знати, що саме відбувається на «Суспільному», – додає голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Член наглядової ради НСТУ Олексій Панич спростовує думку про те, що відставка Зураба Аласанії – це «політичне рішення під вибори».

«Під час всіх президентських перегонів компанією керуватиме нинішній склад правління, в режимі в.о., на чолі з призначеним Наглядовою радою в.о. голови правління», – зазначив Панич.

Зураб Аласанія був головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України з квітня 2017-го. Згідно з контрактом, він мав працювати на цій посаді до 14 травня 2021 року.

20 грудня минулого року Наглядова рада ухвалила рішення про продовження мовлення ще на рік програм журналістських розслідувань «Схеми» та «Наші гроші з Денисом Бігусом». А днем раніше автори обох проектів Наталія Седлецька та Денис Бігус заявили про ймовірність, що на засіданні ради буде розглядатися припинення їхньої трансляції.