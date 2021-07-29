Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Землетрус біля узбережжя Аляски: для Тихоокеанського регіону видали попередження про цунамі

Геологічна служба США (USGS) 29 липня заявила, що землетрус стався на глибині 35 кілометрів і приблизно за 91 кілометр на схід-південний схід від Перрівіля, Аляска

Землетрус магнітудою 8,2 стався біля берегів півострова Аляска, що викликало попередження про цунамі в Тихоокеанському регіоні.

Геологічна служба США (USGS) 29 липня заявила, що землетрус стався на глибині 35 кілометрів і приблизно за 91 кілометр на схід-південний схід від Перрівіля, Аляска, майже за 800 кілометрів від Анкориджа, найбільшого міста Аляски. Після нього було сім підземних поштовхів, два з них перевищували магнітуду 6,0, повідомляє USGS.

На Алясці Національний центр застереження про цунамі (NTWC) видав попередження для південних районів штату, півострова і прибережних районів Тихого океану. Він також видав попередження про можливе цунамі для американського штату Гаваї.

Тихоокеанський центр попередження цунамі (PTWC) заявив, що розглядає можливість загрози цунамі для Гаваїв і тихоокеанської території США Гуаму.

Тим часом, Японське метеорологічне агентство вивчає, чи існує ймовірність того, що цунамі вдарить по Японії, яка зараз приймає Олімпійські ігри, повідомляє суспільний мовник NHK.

Влада Нової Зеландії також заявила, що оцінює потенційну небезпеку для прибережних регіонів.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG