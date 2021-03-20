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20 березня 2021, Київ 12:13
Новини | Міжнародні

У Японії стався потужний землетрус

Землетрус вразив райони, які постраждали вінд цього ж стихійного лиха у 2011 році

На півночі Японії стався землетрус магнітудою 7,2. Він вразив райони, які постраждали вінд цього ж стихійного лиха у 2011 році.

Внаслідок поштовху у префектурі Міягі сформувалося цунамі висотою близько 1 метра.

Наразі про постраждалих чи руйнування не повідомляється.

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11 березня 2011 року в Японії стався землетрус магнітудою 9,0, один з найсильніших за всю історію спостережень, викликавши потужне цунамі, що прокотилося далеко вглиб суші, зруйнувавши міста і їх ключову інфраструктуру та спричинивши серйозну аварію на атомній електростанції «Фукусіма-1».

Понад 18 тисяч людей загинули і майже пів мільйона в регіоні були змушені покинути свої домівки. Більш ніж 40 тисяч людей все ще не можуть повернутися додому через десять років – більшість із них у префектурі Фукусіма, де райони біля зруйнованої станції, як і раніше, закриті через радіоактивне забруднення.

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