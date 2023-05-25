Звинувачених у шпигунстві росіян і українця звільнили з-під варти в Албанії. Розслідування проти них триває

В Албанії двох громадян Росії й українця, підозрюваних у шпигунстві, звільнили з-під варти, водночас розслідування їхніх справ триває.

Громадяни Росії 33-річна Світлана Тимофеєва і 25-річний Михайло Зорін, а також громадянин України Федір Алпатов у серпні 2022 року були затримані у місті Грамші в Албанії при спробі потрапити на військовий завод, який за радянських часів виробляв автомати АШ-78 – копії радянського АК-47.

Звинувачення в шпигунстві вони заперечили, заявивши, що вони – блогери і хотіли сфотографувати покинуті будівлі часів Холодної війни.

Усім їм загрожує до 20 років ув’язнення.

Як повідомила Балканська служба Радіо Свобода, Тимофеєва й Алпатов перебуватимуть на волі. Раз на місяць вони мають з’являтися до судової поліції, і їм заборонено залишати Албанію.

Для Зоріна суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Він надав до суду договір оренди квартири, в якій перебуватиме.