Албанія видворяє двох іранських дипломатів

Влада Албанії ухвалила рішення про видворення двох іранських дипломатів за діяльність, що «не відповідала їхньому статусу».

Міністр закордонних справ країни Ґент Чакай 15 січня повідомив у фейсбуці, що двоє дипломатів Мохаммад Алі Арц Пейманематі і Сеєд Ахмад Хоссейні Аласт оголошені персонами нон-ґрата. Їх попросили «негайно» залишити Албанію.

Іншої інформації наразі немає.

Албанія в грудні 2018 року видворила двох іранських дипломатів за «порушення дипломатичного статусу» і незаконну діяльність, що загрожувала безпеці країни. Що це була за діяльність – не уточнювали.

В Албанії живуть близько 2,5 тисяч членів іранської опозиційної групи «Організація моджахедів іранського народу» (ОМІН), яка переїхала туди з Іраку в 2013 році.